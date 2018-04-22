أحمد عرابي يظهر في الإسكندرية من خلال «فوتوسيشن»

للوهلة الأولى تظنها صورا من فيلم قديم تم صويره في خمسينات القرن الماضي ويمثل حقبة قديمة من التاريخ المصري في عهد الزعيم أحمد عرابي، ولكن بعد ذلك تكتشف أنه "فوتوسيشن" لعروسين رغبوا في الاختلاف والتصوير بفكرة جديدة.



ولهذا السبب قررت هاجر جمال التونسي، مصورة سكندرية، أن تقوم بتصوير "فوتوسيشن" للعروسان "وائل وياسمين"، يعبر عن حقبة قديمة من تاريخ مصر وهو زمن الزعيم أحمد عرابي.



تقول "هاجر التونسي" لـ"الدستور" منذ فترة وأنا أفكر في عمل جلسة تصوير تكون بها فكرة مختلفة وجاءت لي فكرة أن أصور زمن الزعيم أحمد عرابي"، عندما جاءت لي العروس "ياسمين" تطلب مني تصويرها هي وعريسها بفكرة جديدة ومختلفة فعرضت عليهم الفكرة وأعجبتهم جدا.



وأشارت إلى أنها أحضرت الملابس الخاصة بتلك الزمن من فترة وعندما جاء إليها العروسان قامت بتجريب الملابس عليها لكي يعيشون تلك الحقبة، مضيفة أنها قامت على الإشراف على الملابس بنفسها وبكل تفاصيلها.



وعن اختيار مكان التصوير قالت أنها اختارت حدائق الشلالات بشارع السلطان حسين، وذلك لأن هذا المكان يجمع ما بين الشجر والزهور والسور الأثري لمدينة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه المكان الأنسب في التصوير، حيث أنه يليق مع فكرة "الفوتوسيشن" كونه مكان أثري وقديم.



وأضافت أن بعض الأشخاص الذين شاهدوهم أثناء التصوير اعتقدوا أنهم يصورون عمل فني سوف يعرض في رمضان القادم، مضيفة أن مدة التصوير لم تستغرق سوى ساعتين فقط.