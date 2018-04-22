«التخطيط» تعلن الحداد على مستشارة الوزيرة

نعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نيفين دكروري، مستشارة الوزيرة ومديرة المكتب الفني للوزارة، التي وافتها المنية مساء أمس السبت، معلنه الحداد على الفقيدة لمدة ثلاثة أيام، مع الاكتفاء بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فحسب على المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة.



وُلدت "دكروري" بالقاهرة في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1960، وتخرجت في الجامعة الأمريكية، تخصص إدارة الأعمال عام 1982، وحصلت بعدها على دبلوم الدراسات العليا المهنية في إدارة الموارد البشرية، من معهد التنمية الإدارية، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.. كما حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف، من المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "اسلسكا، فرنسا".



عملت "دكروري" فور تخرجها في بنك أبو ظبي الوطني لمدة عامين، ومنه انتقلت إلى بنك مصر أمريكا الدولي وتدرجت به في المناصب إلى أن شغلت منصب مدير فرع وعضو لجنة الائتمان.. انتقلت بعد ذلك إلى المعهد المصرفي المصري، التابع للبنك المركزي، وعملت مديرة إدارة التطوير الاستراتيجي وضمان الجودة، وكانت مشارك نشط في إنشاء وحدة SME، وأيضًا في تنفيذ وتصميم نظم التعليم (ISD) باستخدام نموذج ADDIE (التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم). وكذلك وضع وتنفيذ دليل موحد لإجراءات العمليات.



شهدت فترة وجودها بالمعهد المصرفي تحقيق العديد من النجاحات، وقد تم تكريمها في إبريل 2015 بالمعهد لدورها المهني البارز الذي لعبته في قيادة فريق الجودة أبان فترة حصول المعهد على الاعتماد الدولي للمرة الأولى في عام 2009.



انتقلت "دكروري" بعدها للعمل كمدير إقليمي لهيئة الخدمات المالية التطوعية، حيث قامت بإدارة نشاطات المؤسسة في مصر والتي شملت تعزيز إمكانية حصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل المصرفي وغير المصرفي، فضلًا عن تعزيز المهارات المالية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بطريقة تحسن من قدرتها على الانخراط بنجاح مع مقدمي الديون والدعم المالي.



ويُشار إلى أن نيفين دكروري عضو في الغرفة التجارية الأمريكية، وعضو كذلك في جمعية المحاسبين.