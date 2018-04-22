«الأرصاد»: انخفاض دراجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توالى انخفاض درجات الحرارة، اليوم الأحد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.



كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 5ر3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 17 26

وسط الدلتا 16 25

الإسكندرية 18 24

بلطيم 18 23

مطروح 17 21

السلوم 16 22

سيوة 15 26

بورسعيد 16 22

دمياط 17 22

العريش 17 22

رفح 16 21

الاإسماعيلية 14 25

السويس 16 26

رأس سدر 19 26

نخل 13 26

نويبع 21 27

طابا 15 24

كاترين 16 22

الطور 20 25

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 22 32

مرسى علم 25 30

الفيوم 17 26

بنى سويف 17 26

المنيا 18 27

أسيوط 19 27

سوهاج 19 28

قنا 22 30

الأقصر 23 33

أسوان 25 37

أبوسمبل 25 36

الوادى الجديد 21 32

شلاتين 21 30

أبورماد 22 29

رأس حدربة 23 28

حلايب 23 26