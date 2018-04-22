الأسرى الإداريون فى سجون الاحتلال لليوم الـ67 يواصلون مقاطعة المحاكم

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ67 على التوالي، مقاطعة المحاكم العسكرية، وذلك احتجاجا على سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى.



ويبلغ عدد الأسرى الإداريون 500 أسير، ويواصلون منذ 15 فبراير الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال التعسفية، كخطوة قانونية مهمة لإسقاط الاعتقال الإداري، ولنزع شرعية المحاكم غير العادلة، ولوقف سياسة العقاب الجماعي والانتقامي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى الإداريين.