الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى «برام الله» ويعتقل 4 شبان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة قرى وبلدات بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمة منازل واعتقال خمسة شبان.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية اقتحمت بلدة سلواد شرق المدينة بالدوريات العسكرية، حيث داهم الجنود منزلين واعتقلوا شابين، وجرى نقلهما إلى المنطقة الغربية ومنها إلى جهة مجهولة.



وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت في البلدة، بعد أن قام الشبان باعتراض الجيبات العسكرية ورشقها بالحجارة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رنتيس غربا واعتقلت الأسير المحرر محمد يحيى أبوسليم، بعد مداهمة منزلة وتفتيشه، فيما اعتقلت شابًا أخر بعد اقتحام منزله في قرية بيت ريما شمال غرب المدينة.