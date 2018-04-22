رئيس فنزويلا يزور الزعيم الكوبى الجديد

التقى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس السبت، أول رئيس كوبا الجديد ميجيل دياز كانيل، منذ أن أصبح رئيسا للجزيرة الشيوعية الأسبوع الماضي مما يسلط الضوء على أهمية التحالف بين البلدين.



وأدى دياز كانيل (58 عاما) اليمين يوم الخميس ليخلف معلمه راؤول كاسترو (86 عاما) في عملية انتقال تهدف إلى استمرار نظام الحزب الواحد دون تغيير.



ووصل مادورو إلى هافانا لتهنئته ولرسم خريطة التعاون بين البلدين المرتبطين بتحالف استراتيجي منذ عام 2000 مع وصول الزعيم الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز إلى السلطة في فنزويلا.