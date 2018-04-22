دبلوماسية أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية اليوم

تصل اليوم الأحد، دبلوماسية أمريكية بارزة مسؤولة عن قضايا كوريا الشمالية إلى سيئول لمقابلة نظرائها الكوريين الجنوبيين لمناقشة التعاون قبل قمة الكوريتين المقررة هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية.



من المقرر أن تلتقى سوزان ثورنتون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ، مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، غدًا الإثنين.



وستجري ثورنتون، المسؤولة عن التحضير للقمة المرتقبة بين بلدها وكوريا الشمالية، محادثات مع لي دو هون، كبير المفاوضين النوويين من كوريا الجنوبية، في اليوم التالي، لتبادل وجهات النظر حول بنود جداول الأعمال المتعلقة بالشمال.



وأشار مسؤولون بالوزارة إلى أنه من المتوقع أن يتصدر جدول الأعمال الإعلان المفاجيء لبيونج يانج يوم السبت، بوقف التجارب النووية والصاروخية وإغلاق موقع التجارب النووية.



وجاء قرار كوريا الشمالية وسط أجواء السلام التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية قبل أن تعقد الكوريتان قمة على الجانب الجنوبي من قرية الهدنة في بانمونجوم يوم الجمعة القادم.



في أعقاب القمة بين الكوريتين، من المرجح أن يجتمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة في مايو أو أوائل يونيو.