زعيم المعارضة الأرمنية يلتقى رئيس الوزراء اليوم

أعلن زعيم المعارضة الأرمنية نيكول باشينيان مساء، أمس السبت، أنه سيلتقي اليوم الأحد، رئيس الوزراء سيرج ساركيسيان الذي تواصلت الاحتجاجات ضده لليوم التاسع على التوالي.



وأكد باشينيان أنه سيبحث مع ساركيسيان ما يتعلق باستقالته من رئاسة الوزراء.



وكان الرئيس الأرمني ارمين سركيسيان، توجه مساء أمس السبت، إلى ساحة الجمهورية في وسط العاصمة يريفان للقاء زعيم المعارضة.



وصافح الرئيس الأرمني، يرافقه حراسه الشخصيون، النائب وزعيم المعارضة باشينيان قبل ان يتبادل الرجلان حديثا استمر نحو عشر دقائق وفقت لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".