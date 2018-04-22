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الأحد 22/أبريل/2018 - 06:10 ص

إيران تُهدد الولايات المتحدة بـ«النووى»

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
نيفين أشرف
dostor.org/2138216

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن إنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت العقوبات، يمكن لطهران استئناف برنامجها النووي.

وقال "ظريف" في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" التلفزيونية: «لدينا عدة خيارات، وجميع هذه الخيارات جاهزة، ومن بينها خيارات تشمل استئناف أنشطتنا النووية بمعدل أسرع بكثير».

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية، فإن إيران ستكون مستعدة لذلك.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: «هذه الخيارات جاهزة للتنفيذ وسنتخذ القرار اللازم عندما نجد ضرورة لذلك».

يذكر أنه في منتصف شهر مايو المقبل، يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان عن نتائج المشاورات ما بين بلاده، و3 دول أوروبية — بريطانيا وألمانيا وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن، ستبقى في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، أم ستنسحب.

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