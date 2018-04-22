القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 05:53 ص

صحيفة أمريكية: تحذيرات لـ ترامب من «فخ» بيونج يانج

صحيفة أمريكية: تحذيرات
صحيفة أمريكية: تحذيرات لـ ترامب من «فخ» بيونج يانج
نيفين أشرف
dostor.org/2138215

يشكك مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتخلي كوريا الشمالية عن مواصلة التجارب النووية والصاروخية، ويعتقدون أن وعود بيونج يانج بمثابة «فخ».

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يشعر المستشارون الرئاسيين بالقلق من، أن زعيم كوريا الشمالية قرر تقديم وعود متواضعة نسبيا يمكن، أن يستردها بسرعة.

وفي رأيهم، يريد كيم جونج أون، أن يخلق وهما بأنه «عقلاني» ومستعد للتسوية.

كما يعتقد مستشارو ترامب، بفضل ذلك، سيكون على الولايات المتحدة في المستقبل من الصعب رفض مطالب كوريا الشمالية.

كما ينظر بعضهم إلى بيان كيم جونج أون، كمحاولة لإجبار الولايات المتحدة وحلفائها على تخفيف العقوبات الاقتصادية ضد بيونج يانج.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 أبريل، مشيرا إلى أن بيونج يانج لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

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