ممثلة إسرائيلية تلغى حفلًا بـ«تل أبيب» تضامنًا مع الفلسطينين

قررت مؤسسة "جينيسيس برايز" إلغاء حفل توزيع الجوائز المقرر عقده في تل أبيب في يونيو المقبل، بعد أن قالت الممثلة ومخرجة الأفلام والمنتجة التي تحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية ناتالي بورتمان، أنها لن تشارك؛ بسبب الأوضاع التي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية أخيرا.



وأعلن وكيل أعمال "بورتمان" أنها تأثرت بالأحداث الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة ولا تشعر بارتياح لحضور حفل توزيع جوائز جينيسيس برايز، حيث تبلغ قيمة الجائزة التي كان من المقرر أن تحصل عليها مليون دولار أمريكي.



وناتالي بورتمان، 36 عامًا، والدها طبيب إسرائيلي وأمها أمريكية تنحدر من عائلة ذات أصول يهودية، وممثلة ومخرجة أفلام ومنتجة تحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية.