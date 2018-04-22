القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 04:27 ص

موقع إسرائيلى يعد تقريرًا مطولًا عن الشهيد فادى البطش

فادي البطش
فادي البطش
مروة عنبر
dostor.org/2138211

أعد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبري، مساء أمس السبت، تقريرًا مطولًا عن الشهيد فادي البطش، الذي اغتيل على أيدي مجهولين فجر أمس السبت، في ماليزيا.

وأشار الموقع إلى أن "البطش" يمتلك قدرات في مجال تطوير طائرات بدون طيار وتشغيل محركات ومجسات وأجهزة إرسال، خاصة بالطائرات المسيرة وأن هناك احتمال كبير جدًا بأنه ساعد "حماس" في إطار مشروعها الخاص بتصنيع تلك الطائرات.

وأضاف الموقع أن "البطش" متخصص بالهندسة الكهربائية وعمل محاضرا في المعهد البريطاني الماليزي في جامعة كوالالمبور.

وأوضح أنه كان على معرفة جيدة بما يجري في غزة، وانه عمل إماما في مسجد اغتيل أمامه، كما أنه كان يتحدث للماليزيين عن غزة ومعاناتها جراء الحصار.

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