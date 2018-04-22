اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 304 متهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".



كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال 304 إخوانيا بالتنظيم المسمى "حسم" التابع للجماعة الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفى المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائى بالقوات المسلحة.

