اليوم.. الفصل فى دعوى إلغاء قرار حجب موقع قناة «الشرق»

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في دعوى محامي أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق المطالبة بإلغاء قرار حجب موقع القناة من مصر.



واختصمت الدعوى رقم ٥٠٦٢٤ لسنة ٧١ قضائية، رئيس الوزراء ووزير الداخلية.



وتم حجب مواقع إلكترونية لوسائل إعلام وصحف تابعة لقطر وجماعة الإخوان الإرهابية، ومنها ما يتم بثه من تركيا، وذلك في مايو 2017، وشملت قائمة المواقع المحجوبة مواقع قنوات وصحف الجزيرة والشرق والعرب والراية والوطن القطرية، ووكالة الأنباء القطرية وموقع قناة الجزيرة وعربي 21 وصحيفة الشعب والحرية بوست وحسم وإخوان أونلاين وغيرها.