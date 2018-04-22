«الأورومتوسطى» يطالب بتواجد أممى دائم فى مسيرات العودة بغزة

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، نياليتسوسي كليمنت فول، بإرسال بعثة أممية لمراقبة الاحتجاجات الجارية ضمن مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، للتأكد من سلمية التظاهرات ومراقبة الممارسات الإسرائيلية تجاه المحتجين.



وقال الأورومتوسطي في رساله وجهها لنياليتسوستى كليمنت فول، «إن الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة شاركوا منذ 30 مارس 2018 في احتجاجات سلمية جماعية على حدود قطاع غزة الشرقية، بالقرب من السياج الفاصل، بناء على دعوة أطلقتها قوى محلية للاحتجاج والتظاهر السلمي، بهدف مطالبة إسرائيل بإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عامي 1948 و1967، إلا أن رد الجيش الإسرائيلي على هذه الاحتجاجات كان باستخدام القوة المميتة».



وأكد المرصد الحقوقي أن المتظاهرين لم يشكلوا خطرا على الجيش الإسرائيلي أو على حياة أحد من جنوده، فيما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي 39 متظاهرا بشكل متعمد ومباشر، أغلبهم من المدنيين العزل، فيما أصيب قرابة 5000 شخص اخرين، بما فيهم صحفيين، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 30 مارس 2018 و20 أبريل 2018.



وأشار المرصد إلى أن هذه التظاهرات تأتي في ظل حصار خناق على قطاع غزة للسنة الـ12 على التوالي، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مشدد فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، نتج عنه انتهاكات عدة على مستوى حقوق الإنسان، مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة وغيرها.



وأوضح المرصد أن عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة وقعت بعد أن هدد العديد من القادة الإسرائيليين علنا باستخدام القوة تجاه المتظاهرين عند السياج على الحدود، ورفضت إسرائيل منح الجرحى التراخيص اللازمة للخروج من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأفضل تجهيزا في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى بتر أطراف بعض الجرحى وأحدث مزيدا من الوفيات.