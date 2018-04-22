القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
عالم
الأحد 22/أبريل/2018 - 03:54 ص

«الأورومتوسطى» يطالب بتواجد أممى دائم فى مسيرات العودة بغزة

مسيرات العودة بغزة
مسيرات العودة بغزة
مروة عنبر
dostor.org/2138206

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، نياليتسوسي كليمنت فول، بإرسال بعثة أممية لمراقبة الاحتجاجات الجارية ضمن مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، للتأكد من سلمية التظاهرات ومراقبة الممارسات الإسرائيلية تجاه المحتجين.

وقال الأورومتوسطي في رساله وجهها لنياليتسوستى كليمنت فول، «إن الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة شاركوا منذ 30 مارس 2018 في احتجاجات سلمية جماعية على حدود قطاع غزة الشرقية، بالقرب من السياج الفاصل، بناء على دعوة أطلقتها قوى محلية للاحتجاج والتظاهر السلمي، بهدف مطالبة إسرائيل بإنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عامي 1948 و1967، إلا أن رد الجيش الإسرائيلي على هذه الاحتجاجات كان باستخدام القوة المميتة».

وأكد المرصد الحقوقي أن المتظاهرين لم يشكلوا خطرا على الجيش الإسرائيلي أو على حياة أحد من جنوده، فيما قتل قناصة الجيش الإسرائيلي 39 متظاهرا بشكل متعمد ومباشر، أغلبهم من المدنيين العزل، فيما أصيب قرابة 5000 شخص اخرين، بما فيهم صحفيين، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 30 مارس 2018 و20 أبريل 2018.

وأشار المرصد إلى أن هذه التظاهرات تأتي في ظل حصار خناق على قطاع غزة للسنة الـ12 على التوالي، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة تحت حصار مشدد فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، نتج عنه انتهاكات عدة على مستوى حقوق الإنسان، مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة وغيرها.

وأوضح المرصد أن عمليات القتل والاستخدام المفرط للقوة وقعت بعد أن هدد العديد من القادة الإسرائيليين علنا باستخدام القوة تجاه المتظاهرين عند السياج على الحدود، ورفضت إسرائيل منح الجرحى التراخيص اللازمة للخروج من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الأفضل تجهيزا في الضفة الغربية، وهو ما أدى إلى بتر أطراف بعض الجرحى وأحدث مزيدا من الوفيات.

موضوعات متعلقة

«الصليب الأحمر» يرفع استعداداته بشأن الأوضاع على حدود غزة

«تايمز أوف إسرائيل»: الموافقة على طلبات الفلسطينيين نهاية لدولتنا

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب بحماية «مسيرة العودة»

مبعوث «ترامب» يطالب المتظاهرين في غزة بعدم الاقتراب من إسرائيل

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ 4 أيام

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ 5 أيام

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ اسبوع

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ اسبوع

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ اسبوع

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

من هو فادى البطش العالم الفلسطينى الذى تُتهم الموساد باغتياله؟

6 معلومات عن أول مصارعة «رويال رامبل» فى السعودية

موقع إسرائيلى يعد تقريرًا مطولًا عن الشهيد فادى البطش

بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»

الأكثر قراءة

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

كشكول

طلاب الأزهر يحصدون المركز الأول في ٣ مجالات مختلفة بمسابقة "إبداع"

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل بكل بإدارات القاهرة التعليمية

قافلة تعليمية لخدمة طلاب الثانوية بقنا الشهر المقبل

انطلاق الورش التحضيرية المؤتمر "جودة التعليم" الدولي

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

قوات الاحتلال تنصب حواجز على مدخل النبي يونس

القسام تدّعي أن فادي البطش كان أحد عناصرها

الحكومة المصرية والبنك الدولي يتعاونان لتطوير التعليم الحكومي

منوعات

بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»

«أبل» تخترع «الروبوت دايزى» للتخلص من الآيفون القديم

فيديوجراف.. «إسقاط طائرة بالسعودية وعودة كاظم الساهر» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك