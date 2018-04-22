تشييع جثمان باربرا بوش فى «تكساس» الأمريكية

أقيمت جنازة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، فى ولاية تكساس الأمريكية بحضور 1500 شخص، وغاب عنها الرئيس دونالد ترامب، بينما حضرت زوجته ميلانيا نيابة عنه.



وحضر الجنازة رؤساء سابقون ومسئولون كبار وشخصيات عامة، لتقديم العزاء فى سيدة أمريكا الأولى السابقة فى كنيسة سانت مارتن الأسقفية بمدينة هيوستن، بتكساس.



وماتت باربرا فى منزل العائلة، الأربعاء الماضى، عن 92 عاما، وكانت تقود مؤخرا حملة لمحو الأمية فى أمريكا، وعانت سيدة أمريكا الأولى من 1989 حتى 1993، مؤخرا من مشاكل صحية وساء الوضع الصحى ولم تفلح الأدوية فى تحسين الموقف.

