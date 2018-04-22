إسرائيل تضع شرطا لدفن المهندس فادى البطش

طالب وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينيت، مساء أمس السبت، عدم دفن جثمان المهندس الفلسطينى فادى البطش فى غزة ريثما تعود جثث جنود إسرائيليين.



ووفقا لتصريحات نفتالى ليديعوت أحرونوت: «لا يمكننا السماح بدفن مقاتل حمساوى تعرض للقتل فى ماليزيا قبل عودة جثتى هدار جولدين وأورون شاؤول».



ويشار إلى أن فادى محمد البطش، 35 عاما، لقى مصرعه فى ماليزيا فجر أمس السبت، وقال وزير الداخلية الماليزى أحمد زاهد حميدي، إن قتلة البطش يعتقد أنهما على علاقة بجهاز استخباراتى لدولة معادية لفلسطين.



وقال رئيس شرطة كوالالمبور مزلان لازم، إن أحد اثنين مشتبه فيهما كانا على متن دراجة نارية أطلق 10 طلقات نارية أصابت 4 منها البطش فى الرأس والجسم مما أدى لمقتله على الفور.