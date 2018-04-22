الجيش الليبى يسيطر على معسكر الحيلة بدرنة

أفادت مصادر من سرية البركان التابعة للجيش الليبي شرق البلاد، بأن قوة الردع بالمنطقة الوسطى والكتيبة 128، سيطرت على معسكر الحيلة بمدخل درنة، والذي كان يتمركز فيه مجموعات من تنظيم القاعدة.



وكان القائد العام للقوات العربية الليبية المشير خليفه حفتر، أعطى أوامره إلى أمر مجموعة عمليات عمر المختار لواء سالم الرفادي باتخاذ جميع التجهيزات والتدابير لمواجهة تجمعات ومواقع الإرهابيين المسيطرين على مدينة درنة.



يذكر أن اشتباكات وقعت، أمس السبت، في محور الحيلة شرق البلاد بين الجيش والجماعات الإرهابية في مدينة درنة، وبعد المعارك تمت السيطرة على معسكر الحيلة، الذي كانت تتواجد فيه الجماعات الإرهابية، وفقا لـ«سبوتنيك».



جدير بالذكر أن مدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة، التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة»، وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم القاعدة.