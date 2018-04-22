الحزب الحاكم فى الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

جدّد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، مناشدته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، وذلك على الرغم من الحالة الصحية للرئيس البالغ الـ81 عاما.



وقال جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الذي يرأسه بوتفليقة: «هذه المناشدة هي من أجل الاستمرارية وبغية أن تكون البلاد في أمان ولفائدة الأجيال الصاعدة».



وفي السابع من أبريل، كان ولد عباس وجّه خلال لقاء حضره نواب ووزراء، دعوة لبوتفليقة إلى الاستمرار في مهمته التي بدأها في العام 1999.



وقال ولد عباس وقتذاك إنّ 700 ألف مناضل من الحزب وملايين المتعاطفين والمحبين يترجون الرئيس للاستمرار في مهمته، والكلمة الأخيرة تعود له.



وفي الخامس عشر من أبريل، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أنه سيكون سعيدا لو استمر بوتفليقة في الحكم.



ومنذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، أصبح بوتفليقة مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم أن صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور بين حين وأخر في مناسبات وطنية كعيد الاستقلال، أو عند ترأسه مجلس الوزراء وخلال لقاء رؤساء ومسؤولين أجانب، من دون أن يسمع صوته.