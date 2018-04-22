القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 02:59 ص

عبد الله بالخير: أتمنى الزواج من هيفاء وهبى

عبد الله بالخير:
حسن أمين
dostor.org/2138198

قال المطرب الإماراتي عبد الله بالخير، إنه لم يتزوج حتى الآن بالرغم من أن عمره تجاوز 76 عامًا.

وأضاف "بالخير"، خلال استضافته ببرنامج "قالوا وقلنا"، المُذاع على قناة "الأولى" الفضائية، أنه كان يتمنى الزواج من إمرأة تحمل نفس مواصفات المطربة اللبنانية هيفاء وهبي وميريام فارس ونانسي عجرم.

وأشار إلى المطربة هيفاء وهبي تعتبر الأقرب إلى قلبه ويتمني الزواج منها، قائلا: «أكيد هكون سعيد جدًا لو تزوجها».

وبرنامج "قالوا وقلنا" تقدمه الإعلامية آلاء لاشين، ويذاع في العاشرة والنصف مساء الجمعة، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

عبد الله بالخير: أتمنى الزواج من هيفاء وهبى
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