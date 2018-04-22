الإمارات تتصدر قائمة أفضل الجنسيات فى الشرق الأوسط

أصدرت مؤسسة هينلي وشركاؤه، مؤشر جودة الجنسية الذي تضمن ترتيب أفضل الجنسيات في العالم والتي تصدرتها فرنسا، وكذلك الأسوأ بينها؛ لتوضح أفضل وأسوأ المناطق للعيش فيها، وشمل التصنيف 168 دولة.



وتصدرت الإمارات قائمة أفضل الجنسيات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي حلت في المرتبة 46 عالميًا، تليها الكويت في المرتبة 82 عالميًا، ثم قطر في المرتبة 87 عالميًا.



واعتمد مؤشر هينلي وشركاؤه على مؤشرات داخلية لترتيب أفضل الجنسيات، حيث حلت في المركز الرابع السعودية في المرتبة 89 عالميًا، تلتها البحرين وعمان بـ90 عالميًا، وتونس التي حلت في المرتبة 110 عالميًا، فيما جاءت المغرب في المرتبة عالميًا 123 والجزائر 129 عالميًا ومصر 135 عالميًا.



وجاءت سوريا في المركز 162 عالميًا، وتذيل العراق القائمة حيث احتل المرتبة 165 عالميًا.



وعلى الصعيد العالمي فتعد الجنسية الفرنسية من أفضل الجنسيات، متبوعة بالجنسية الألمانية، ثم الإيسلندية والدنماركية والهولندية، فالنرويجية والسويدية، تليها الجنسية الفنلندية والإيطالية والسويسرية.



وكانت الإمارات قد أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الـ10 الماضية، في قوة جواز سفرها على مؤشر "هينلي" لجوازات السفر وهو التقدم الأكبر لأي دولة في العالم.