القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 02:45 ص

«البنا»: الفترة المقبلة تحتاج بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن

محمد البنا
محمد البنا
أشرف لاشين
dostor.org/2138194

شارك محمد البنا، المنسق العام لجمعية "من أجل مصر" بمحافظة الجيزة والمدير التنفيذي لها على مستوى الجمهورية، بالاحتفالية التي نظمتها الجمعية بمنطقة الطالبية بالجيزة؛ للاحتفال بالأطفال الأيتام وذوي القدرات الخاصة.

وأشاد "البنا" بالجهود التي تبذلها الجمعية على مستوى الجمهورية لخدمة المواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج من الجميع بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

وتابع: «يجب العمل على توسيع القاعدة الخدمية بشكل كبير واختيار قوي للوحدات وهيئات المكاتب مع اختيار عناصر قوية قادرة على مواكبة الأحداث في الفترة المقبلة».

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