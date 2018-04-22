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الأحد 22/أبريل/2018 - 02:29 ص

سقوط عاطل بحوزته «أستروكس» فى المرج

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2138192

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر مخدرات بمنطقة الفلاحة فى المرج.

وردت معلومات إلى النقيب محمدعادل، رئيس دورية قسم شرطة المرج، تفيد بقيام "عادل. س"، 25 سنة، عاطل، بمزاولة نشاطًا غير مشروعًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من المنطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الملازم أول إسماعيل الشحات وبصحبته القوة المرافقة من الأمناء مدحت هراس ومحمد المصطفى، من ضبطه وبحوزته 150 جرام من مخدر الأستروكس.

وبالتحقيق معه أمام العميد حسام أبوجبة، مأمور القسم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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