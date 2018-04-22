وزير الخارجية الألمانى يحث روسيا على التعاون فى حل الأزمة السورية

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، روسيا على المساعدة في حل الأزمة السورية وذلك لدى مغادرته لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تورونتو.



وألحق الصراع السوري ضررا بالغا بالعلاقات المتأزمة بين الغرب وروسيا.



وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هجمات صاروخية ضد أهداف سورية هذا الشهر بعد هجوم كيماوي مزعوم في دوما.



وصرح ماس قائلا: «نحن بحاجة إلى إسهامات بناءة من روسيا للتوصل إلى حل سلمي»، مضيفا أن الأمر ذاته ينطبق على الصراع الأوكراني الذي من المقرر أن يناقشه وزراء خارجية مجموعة السبع.



وروسيا ليست عضوا في مجموعة الدول السبع ولن تشارك في الاجتماع.



ويهدف ماس الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الصغير في تحالف ميركل، إلى وجود علاقات طيبة مع روسيا.



ولم تشارك ألمانيا في الضربات الجوية على سوريا لكن ميركل أيدتها.