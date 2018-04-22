مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب تجارة المخدرات فى المعصرة

نشبت مشاجرة بشارع 19 بالمعصرة بسبب تجارة المخدرات وتوزيعها فى الطرقات، وعندما منعهم أحد الاشخاص، أطلقوا النار على أهالي المنطقةـ وتم إلقاء القبض على أطراف المشاجرة وأُخطر اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة بالواقعة.



وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط مصابين، وعلى الفور تم انتقال النقيب فادي عادل، معاون القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن "م.م" و"ب.ص.ل." يقومون بترويج المواد المخدرة بناصية الطريق وعندما منعهم أحد الجيران أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاة أهالى المنطقة.



ونتج عن الحادث سقوط مصابين، وتم نقلهم لمستشفى حلوان العام لتلقى العلاج.



وعلى الفور انتقلت قوة من دائرة القسم وألقت القبض على أطراف المشاجرة، وجار البحث عن الهاربين وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

