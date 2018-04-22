الاتحاد الأوروبى والمكسيك يعلنان اتفاقا جديدًا للتجارة الحرة

توصل الاتحاد الأوروبي والمكسيك لاتفاقية جديدة للتبادل التجاري الحر، وهي نسخة محدثة من اتفاقية عالمية بين الجانبين.



وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها: «من الناحية العملية ستكون التجارة في جميع السلع بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك الآن معفاة من الرسوم الجمركية بما في ذلك في القطاع الزراعي».



وستكون الاتفاقية الجديدة أول اتفاقية تجارية للاتحاد الأوروبي تتضمن بنودا حول محاربة الفساد وتدابير لمكافحة الرشوة وغسل الأموال.



وتشمل الاتفاقية العالمية الأوروبية - المكسيكية التي تشكل الاتفاقية التجارية جزءا منها حماية حقوق الإنسان والتعاون في المجالات السياسية والتنموية.



وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «يمكن للتجارة بل يجب أن تكون عملية مربحة للجميع وهو ما يبرهن عليه اتفاق اليوم»، مضيفا: «عمل الاتحاد الأوروبي والمكسيك معا وتوصلا إلى نتيجة مفيدة للطرفين».



ومن جانبها، اعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستروم أن الاتفاق يبعث رسالة قوية إلى الشركاء الآخرين مفادها أنه من الممكن تحديث العلاقات التجارية القائمة عندما يكون لدى كل من الطرفين إيمان واضح بمزايا الانفتاح والتجارة الحرة والنزيهة.