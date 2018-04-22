العثور على عشرات الجثث داخل مقبرة جماعية بمدينة الرقة السورية

عثّر على عشرات الجثث العائدة إلى متشددين ومدنيين داخل مقبرة جماعية فى الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أعلن مسؤول محلى، أمس السبت.



وفى أكتوبر 2017، طردت قوات سوريا الديموقراطية التى تضم فصائل عربية وكردية يدعمها التحالف الدولى بقيادة واشنطن المتشددين من الرقة بعد أشهر من المعارك.



وقال عبد الله العريان رئيس لجنة إعادة الإعمار بمجلس الرقة المدنى، إنه تمت حتى الآن إزالة ما يقرب من 50 جثة من المقبرة الجماعية التى تحتوى على ما بين 150 و200 جثة عائدة إلى مدنيين ومتشددين، وتقع المقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان المتشددون، تحصنوا فيه قبل أن يخسروا معركة الرقة.



وأوضح العريان: «تحصن الدواعش داخل المشفى الوطنى، وبقى بعض المدنيين، كان هذا المكان الوحيد الذى يبدو متاحا للدفن، وهم دفنوا على عجل».