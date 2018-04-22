الثلاثاء.. «لعبة المحاكاة» بسينما دكة

يعرض في تمام السابعة من مساء، الثلاثاء٬ الموافق 24 أبريل الجاري٬ فيلم «The Imitation Game» أو لعبة المحاكاة للمخرج مورتن تيلدام، ضمن أنشطة سينما دكة بمركز أضف.



يدور الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث يقوم بنديكت كومبرباتش بدور (تورينج) عبقري الرياضيات البريطاني، وعالم الكمبيوتر الذي قاد مهمة للقضاء على لغز شفرة (إنيجما) الألمانية التي ساعدت في فوز الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وساعد تورينج٬ في تطوير أجهزة الكمبيوتر في جامعة مانشستر بعد الحرب، ولكن فيما بعد تمت محاكمته من قبل الحكومة البريطانية في عام 1952 بسبب ممارساته الجنسية المثلية، والتي كانت تعتبر غير قانونية في البلاد في وقتها.