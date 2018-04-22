الأوبرا المصرية.. لأول مرة فى السعودية

يستضيف مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن برنامجه الثقافي لعام 2018 فرقة دار الأوبرا المصرية، وذلك يومي 26، 25 أبريل 2018 في أول زيارة لها للمملكة العربية السعودية، وبمشاركة أكثر من 45 فنانا وعازفا سيقدمون روائع من الفن المصري الأصيل، بحضور إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة، وذلك حسبما صرح عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الإعلامي بالسعودية.



وأضاف حنفي أن هذا الحفل الموسيقي للأوبرا المصرية في العاصمة السعودية الرياض، يأتي في إطار توثيق العلاقات المصرية السعودية والتنسيق الثقافي والفني بين البلدين، وتأكيدا على دورهما المحوري في إحياء الفن والموسيقي في أوساط الشعوب.



وأوضح المتحدث الإعلامي أن هذا الحفل سيكون في متناول الجميع والحضور مجانا أمام الجماهير السعودية والعربية ومتذوقي الموسيقى الكلاسكية المصرية، حيث ستقدم أغاني عمالقة الطرب المصري أمثال «محمد عبدالوهاب، وأم كلثوم، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية».



جدير بالذكر أنه سيصاحب عروض دار الأوبرا عددا من الفعاليات التي سيقدمها نخبة من مواهب الجالية المصرية بالسعودية من فرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية، بالإضافة إليّ عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.