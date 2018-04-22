القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 12:45 ص

دار العربى تصدر كتاب «مصداقية الإنترنت»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نضال ممدوح
dostor.org/2138171

صدر مؤخرا عن دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ كتاب «مصداقية الإنترنت.. العوامل المؤثرة ومعايير التقييم» للدكتورة شيرين محمد كدواني.

وجاء علي غلاف الكتاب الخلفي: «تُعتبر المصداقية مكونًا أساسيا لنجاح عملية الاتصال، كما أنها أحد المعايير المهمة المميزة بين وسيلة وأخرى، وهي مهمة سواء بالنسبة للقائم بالاتصال أو الجمهور المستقبل للرسالة.

وتبرز أهمية المصداقية فى أنها تجعل الرسالة أكثر إقناعًا، كما أنها تعد عاملًا أساسيًا فى تحديد العلاقة بين الفرد والوسيلة الإعلامية».

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