غدًا.. مناقشة كتاب «السر» فى مكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة٬ لقاء لمناقشة كتاب «السر» من تأليف روندا بايرن٬ وذلك في السادسة والنصف من مساء، غدًا الإثنين، وفي إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للكتاب.



وعن الكتاب: يصف السر قانون الجذب كقانون طبيعي يحدد النظام الكامل للكون وحياتنا الشخصية من خلال عملية «تجاب المشابه». هذا يعني، كلما فكرنا وشعرنا، يتم إرسال «تردد» خارج في الكون الذي يجذب إلينا الأحداث والظروف على ذلك نفس ذلك التردد. وعلى سبيل المثال، عندما أفكر بأفكار غاضبة وأشعر بالغضب، ستجتذب الأحداث والظروف التي تسبب لك مزيدا من الغضب. على العكس من ذلك، إذا فكرت وشعرت بإيجابية، سوف تجتذب الأحداث والظروف الإيجابية.

