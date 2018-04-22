«حنة آرندت مقابل ليو شتراوس» جديد منشورات الاختلاف

صدر حديثًا عن منشورات ضفاف٬ بالتعاون مع منشورات الاختلاف ودار الأمان٬ كتاب «هل هي نهاية الفلسفة السياسية.. حنة آرندت مقابل ليو شتراوس» من تأليف كارول فيد مايير٬ ونقله للعربية الدكتور توفيق سخان.



ويشير في مقدمته للكتاب إلى: «يتراءي التمظهر الأكثر بروزا للأفكار السياسية لشتراوس وآرندت في تشخيصهما المشترك للأزمة. في قراءتهما المشتركة للوضع الراهن بإعتباره وضعا للأزمة. ومع ذلك سنلاحظ بأن المكان البارز لتبلور الأمة ليس هو ذاته.

يقدم ليو شتراوس نفسه قبل كل شيئ ناقدا لأنماط المعرفة الحديثة٬ أي أنه يحلل المساحات المشتركة للتأمل الحديث٬ باعتبارها في الأساس أحكام مسبقة حديثة٬ أي باعتبارها أنماطا. بهذا المعني فهو يتبني موقفا فلسفيا كلاسيكيا٬ الموقف الذي يتشكل من رفض كل ما هو معطي».

