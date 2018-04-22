الليلة.. الفنانة رانية شعلان فى ضيافة بيت السنارى

يستضيف بيت السناري بالسيدة زينب٬ حفلاً فنياً للمطربة رانية شعلان، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء، اليوم الأحد.



وبدأت رانية مشوار الغناء منذ الرابعة عشر بالولايات المتحدة الأمريكية فى معسكر دولي بأغنية لسيد درويش، كما شاركت مع فرق موسيقية عديدة مثل فتحي سلامة فى عدة حفلات.



واستقلت رانية بحفلاتها، وتقدم الآن الفرقة التي تعمل بها أغاني من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين.



يذكر أن جميع الأغاني من ألحانها ومن توزيع الفرقة، كما تقدم معها في هذا الحفل محمد عبدالدايم عازف الجيتار.

