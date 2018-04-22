صدور كتاب «قصة شغف.. مقالات عن الرياضة العالمية ونجومها»

صدر حديثًا عن دار الفارابي للنشر ببيروت٬ كتاب "قصة شغف ..مقالات عن الرياضة العالمية ونجومها" من تأليف والف شربل.



وولد هذا الكتاب من رحم الشغف اللامحدود، فكاتبه، الحقوقي، اختار الرياضة قضية يدافع عنها بكل ما أوتي من براعة وحجّة، ومن هنا اتخذ الكتاب عنوانه "قصّة شغف".



وأحداث وتطورات رياضية كثيرة شهدتها حقبة 2010-2017 توقّف عندها الكاتب، مسلّطًا الضوء على أبرز نجومها وأهم وقائعها.



وفي هذا الكتاب، تنوّع كبير، فتجدون فيه مقالات عن نجوم وأساطير كرة القدم بأسلوب سرديّ مشوّق ومتين، يتوجّه إلى القرّاء جميعًا، حتى أولئك الذين لا يعيرون اهتمامًا كبيرًا لعالم الساحرة المستديرة. كذلك، تجدون فيه مقالات مرتبطة بأحداث كروية مهمة توقّف عندها الكاتب محلّلاً إياها ومقدّمًا معلومات قيّمة عنها.



ولا يقتصر الكتاب على كرة القدم، فهو يحتوي أيضًا على مقالات عن نجوم الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ومقالات عن مختلف الرياضات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وأبرز نجومها، بالإضافة إلى قسم خاص بمونديال 2014 "موندياليات" يتضمّن مقالات جاءت مزيجًا من المعلومات والتّحليلات، شكّلت نقلة نوعية في مسيرة الكاتب.



ورسالة هذا الكتاب نقل المعرفة إلى أكبر عدد من القرّاء، وإبقاء شعلة الشغف مضيئة مهما قست الظروف وكثرت العقبات؛ فالشغف يجعل المرء يعمل بسعادة وتفان، وهذا الكتاب هو ثمرة هذا الشغف.