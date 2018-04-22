6 معلومات عن أول مصارعة «رويال رامبل» فى السعودية

بدأت إنجازات الأمير محمد بن سلمان تأتي ثمارها، ووصل الانفتاح أعلى مراحله في السعودية، وكان آخرها وصل بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طائرة تحمل نجوم المصارعة الحرة العالمية "wwe"، ضمن الاستعدادات المبكرة للأسبوع المثير من نزال رويال رامبل، وسيُقام السباق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة الحرة، منهم جون سينا وتريبل إتش.



وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن رويال رامبل:



- رويال رامبل، هو حدث مصارعة المحترفين، وكانت بدايته منذ عام 1988.



- أعلنت شركة "WWE" أنها بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية بأنها ستقدم عرض خاص، تحت اسم "أفضل رويال رامبل" The Greatest Royal Rumble.



- سيكون النزال الأول على بطولة "RAW" لـ"تاغ تيم"، بين فريق المصارع الشهير مات هاردي ومعه براي وايت، وفريق المصارع الإيرلندي شيموس ومعه سيزارو، كما سيقام نزال على بطولة الولايات المتحدة بين جيف هاردي وجندر ماهال.



- ستُقام البطولة في ملعب الملك عبدالله بن عبد العزيز، وهو ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، يوم 27 أبريل المقبل.



- وسيشهد العرض عدد من النزالات المثيرة والتي على رأسها نزال 50 رجلًا رويال رامبل، ونزال بين جون سينا ضد تريبل إتش، ونزال تابوت بين أندرتيكر ضد روسيف، ونزال على لقب اليونيفرسال داخل قفص حديدي يجمع بين رومان رينز وبروك ليسنر، ونزال على لقب "WWE" بين أي جاي ستايلز ضد شنسكي ناكامورا.



- تذاكر العرض التاريخي متاحة الآن، وجاءت أسعارها كالتالي وفقا لأربع فئات، هي: "10 ريالات سعودية و20 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي و300 ريال سعودي".