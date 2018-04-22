القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
سياسي
الأحد 22/أبريل/2018 - 06:26 ص

موازنة وزارة العدل على طاولة «تشريعية النواب».. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
dostor.org/2138118

تُناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20182019 (قطاع الحماية الاجتماعية – قطاع التأمينات)، وذلك فيما يخص، الهيئة القومية للتأمين وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

كما تعقد اللجنة اجتماعًا أخر؛ لمناقشة موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

اليوم.. إعادة محاكمة 120 متهمًا فى «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»

بعد الهجوم الإرهابى.. 100 ألف برميل يوميًا خسارة النفط الليبى

رسميََا.. «جروس» مديرًا فنيًا للزمالك لمدة عامين

اليوم.. محاكمة «بديع» وآخرين فى «أحداث مكتب الإرشاد»

الأكثر قراءة

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

الأكثر قراءة

«الابن العاق».. لعنة محمد صلاح تصيب أحمد حجازى على السوشيال ميديا

«حاول اغتصابي كتير».. عراقية تروي كواليس حرقها لابن زوجها في قنا

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

معلومات جديدة عن إسقاط «طائرة الخزامى» في السعودية

كشكول

طلاب الأزهر يحصدون المركز الأول في ٣ مجالات مختلفة بمسابقة "إبداع"

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل بكل بإدارات القاهرة التعليمية

قافلة تعليمية لخدمة طلاب الثانوية بقنا الشهر المقبل

انطلاق الورش التحضيرية المؤتمر "جودة التعليم" الدولي

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

قوات الاحتلال تنصب حواجز على مدخل النبي يونس

القسام تدّعي أن فادي البطش كان أحد عناصرها

الحكومة المصرية والبنك الدولي يتعاونان لتطوير التعليم الحكومي

منوعات

بعد 20 عامًا من الغياب.. عودة «المرأة القطة»

«أبل» تخترع «الروبوت دايزى» للتخلص من الآيفون القديم

فيديوجراف.. «إسقاط طائرة بالسعودية وعودة كاظم الساهر» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك