موازنة وزارة العدل على طاولة «تشريعية النواب».. اليوم

تُناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20182019 (قطاع الحماية الاجتماعية – قطاع التأمينات)، وذلك فيما يخص، الهيئة القومية للتأمين وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.



كما تعقد اللجنة اجتماعًا أخر؛ لمناقشة موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية.

