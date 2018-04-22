اليوم.. إعادة محاكمة 120 متهمًا فى «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، سماع مرافعة دفاع 120 متهمًا فى إعادة محاكمتهم بعد صدور حكم غيابى عليهم وآخرين بالسجن 10 سنوات لاتهامهم فى القضية المعروفة بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبدالله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.



وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، وأسفرت عن إصابة 25 مواطنا ومقتل 6 آخرين، بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فيه والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة وتكدير السلم العام.



وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حضوريا بالسجن سنة مع الشغل على 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، كما قضت غيابيا بالسجن 10 سنوات على 212 متهما بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير التى شهدت أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.