خطبة وجلسة تُعيدان الهدوء لـ«بنى منين» بعد حادث طائفى

نجحت الأجهزة الأمنية، بمساعدة من قيادات شعبية، فى منع وقوع حادث طائفى فى قرية «بنى منين»، التابعة لمركز «الفشن» بمحافظة بنى سويف.



وقالت مصادر كنسية، إن وكيل وزارة الأوقاف فى بنى سويف، ألقى خطبة الجمعة فى أكبر مساجد القرية، بحضور قيادات أمنية وتنفيذية وبرلمانية، وعدد كبير من أهالى القرية، وعقب الصلاة مباشرة، عُقدت جلسة مع الأهالى، تمت خلالها تصفية الأجواء تمامًا.



وسيطرت أجهزة الأمن فى بنى سويف، الأحد الماضى، على مشاجرة بين مسلمين وأقباط فى «بنى منين»، وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن إخطارًا من العقيد هشام لطفى، مأمور مركز شرطة الفشن، بوقوع مشاجرة بالطوب والحجارة بين أهالى القرية، على خلفية ادعاءات بتحويل قاعة مناسبات إلى كنيسة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.