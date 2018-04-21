كندا تتعهد بمساعدة «كوبيك» على استيعاب تدفق طالبي اللجوء السياسي

تعهدت حكومة كندا الفيدرالية، اليوم السبت، بتقديم العون إلى إقليم كوبيك بغرض تعزيز قدرته على التعامل مع الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء السياسي الذين يتدفقون إليه من الولايات المتحدة.



وقال راديو "صوت أمريكا" إن دافيد هورتل، وزير الهجرة في كوبيك، أكد أن الإقليم وصل إلى نقطة التشبع وأنه لم يعد في مقدوره استيعاب أعداد أخرى من طالبي اللجوء، فيما أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من 26 ألف شخص عبروا الحدود الأمريكية إلى كندا بشكل غير مشروع على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية للحصول على حق اللجوء السياسى في كندا.



وأكدت الحكومة الفيدرالية الكندية أنها ستقدم هذا العون إلى كوبيك من خلال تحويل اتجاه طالبي اللجوء من مدينة مونتريال، كبرى مدن كوبيك، إلى مناطق أخرى أكثر قدرة على استيعابهم.