«حمودة»: الأبنودي تحرك على مستوى الشعر الإنساني كله

قال الدكتور حسين حمودة، الناقد الأدبي، إن الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي تحرك على مستوى الشعر الإنساني كله تقريبًا.



وأضاف حمودة، خلال تدشين جامعة الإسكندرية لجائزة الأبنودي والتي تمنح لشباب الشعراء، والتي عقدت أمسيتها ببيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، أن تجربة الخال مع الفن والشعر لا يمكن أن تحيط بها كلمات تقال في ندوة أو مؤتمر، مضيفًا أن الشاعر الراحل أثرى مجالات متنوعة بأعماله، على مستوى الشعر الغنائي وغير الغنائي.



وأشاد حمودة بجهود الدكتور حسن راتب، رجل الأعمال، في تدشين تلك الجائزة، قائلًا: "إنها خطوة مهمة لإنصاف شعر العامية المغبون"، موضحًا أن كل شعراء العامية ودارسيها سوف يجدون تشجيعًا من هذه الجائزة.



حضر الأمسية مجموعة من الشخصيات الثقافية والإعلامية في مقدمتهم الناقد الأدبي الدكتور صلاح فضل، والدكتور خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية.

