تغييرات في حياتك تقلل من الإصابة بأمراض القلب

تتراكم الرواسب المحتوية على الكوليسترول في الشرايين، الأمر الذي يتسبب بمشاكل القلب، فقد يؤدي ذلك إلى مرض الشريان التاجي.



ووفقًا لموقع « ask doctor»، فقد يمكنك تقليل عوامل الخطر بتغير بعض العادات في يومك، ومنها:



ـ «الإقلاع عن التدخين»:

يعتبر الشيء الأكثر أهمية الذي يمكنك القيام به لخفض مخاطر الإصابة بمرض "الشريان التاجي"، حيث أكد العلماء من الأسباب الرئيسة للوفاة.



ـ «تعديل النظام الغذائي»:

أكد العلماء أن عوامل الخطر الثلاثة الكبرى ارتفاع ضغط الدم، السكري، وارتفاع مستوى الكوليسترول - كلها توصف بأنها أمراض قاتلة صامتة.



ـ «خفض وزنك»:

ينبغي الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم ما بين 18.5 و24.9 كجم، فحجم الخصر أكثر من 35 بوصة في النساء أو أكثر من 40 بوصة في الرجال يشير إلى زيادة خطر الإصابة بمرض "الشريان التاجي".