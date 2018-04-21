رئيس أرمينيا بعد لقائه المعارضة: «آمل في بناء جسور الحوار»

أعرب الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، عن أمله في بناء جسور الحوار مع المحتجين في البلاد.



جاء ذلك عقب لقاء سركيسيان- زعيم المعارضة، النائب نيقول باشينيان، في ساحة التظاهرات وسط العاصمة يريفان.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن سركيسيان قوله في رده على سؤال للصحفيين عما إذا كانت المفاوضات ممكنة مع المحتجين: "هذا ما آمل فيه".



كان الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، وصل في وقت سابق اليوم السبت، إلى ساحة بوسط العاصمة يريفان، وتجمع آلاف من أنصار النائب المعارض نيقولا باشينيان.



وأعاد الرئيس الأرميني أنصار المعارضة إلى الحوار، محذرا من تبعات انزلاق التوتر السائد في البلاد إلى مواجهة مفتوحة.



وتشهد يريفان، منذ 13 أبريل الماضي، احتجاجات من جانب أنصار باشينيان الذين يعترضون على تعيين رئيس الجمهورية السابق سيرج سركيسيان في منصب رئيس الوزراء.