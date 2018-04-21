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السبت 21/أبريل/2018 - 10:58 م

النيابة تستمع لأقوال عاملي مسجد أوسيم في واقعة «ذبح طفلة»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
متابعات
dostor.org/2138069

يجري أعضاء النيابة العامة مناظرة لجثة الطفلة التى عثر عليها داخل حمام مسجد بإحدى قرى مركز أوسيم، حيث تم الاستماع لأقوال العاملين بالمسجد وعدد من سكان الشارع الكائن به المسجد في محاولة للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

وأضاف المصدر أن والد الطفلة يدعى "رمضان. ش" عامل تركيب سيراميك، اكتشف غياب ابنته المجني عليها، وخلال البحث عنها تم العثور عليها مذبوحة داخل حمام مسجد.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل حمام مسجد، فانتقل الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم والنقيب محمد حبيب إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مصابة بجرح ذبحى بالرقبة.

وتوصل رجال المباحث لهوية الطفلة وتبين أنها تقيم بالقرية ومختفية منذ ساعات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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