قصور الثقافة تحتفي بأعمال ناظر مدرسة القصة سمير الفيل

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، بأعمال القاص والروائي سمير الفيل، وذلك بقاعة سعد وهبة بمقر الهيئة بشارع قصر العيني، في الخامسة مساء غدٍ الأحد.



والفيل عمل لفترة طويلة ناظرًا لمدرسة الإمام محمد عبده بدمياط، ثم موجها للمسرح، وله مساهمات واسعة في النقد الأدبي، كما بدأ شاعرا وقدمه عبدالرحمن الأبنودي في ندوة بقرية كفر البطيخ، لكنه تحول للكتابة السردية 1990 عندما حاول كتابة رواية عن حرب أكتوبر، وهي رواية«رجال وشظايا»، وله مجموعة كبيرة من الأعمال منها «الأبواب، حمام يطير، ريحة الحنة، وجبل النرجس»، كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال القصة القصيرة والعديد من الجوائز، إضافة لإسهاماته في مجال مسرح الطفل والنقد الأدبي، وأغاني العروض المسرحية.