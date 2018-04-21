محمد علي يصاب في وجهه خلال أحداث «طايع»

التقط الفنان محمد علي، فيديو قصيرا "سيلفي" من كواليس تصوير مشاهده في مسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف في الأقصر، وظهر في الفيديو وعلى وجهه «مكياج» يبرز عدة إصابات لحقت به في مشاجرة خلال أحداث المسلسل.



ووجه محمد علي رسالة لجمهوره في الفيديو، سألهم فيها عن الشخص الذي أحدث فيه الإصابات، ورد فعله، ليؤكد أنهم سيجدون إجابتهم في أحداث مسلسل "طايع"، قائلًا: «انتوا عايزين تعرفوا مين اللى عمل فيا كده.. هتشوفوا بعينيكوا عملت إيه في اللى عمل فيا كده، في مسلسل طايع في رمضان وكل سنة وانتوا طيبين».



وتدور أحداث المسلسل حول مدرس يعيش رحلة صعود فى إحدى قرى الصعيد، ومقرب من كل سكان القرية التى يعيش فيها، لكنه يكره بشدة فكرة الثأر والعصبية الصعيدية التى يعيش فيها، وخلال مشواره تواجهه عقبات وصعوبات عدة، لكنه يتجاوزها، ويحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن المكان الذى يعيش فيه، ليبدأ حياة جديدة فى القاهرة بإحدى المدارس الخاصة، بينما تجسد الفنانة صبا مبارك شخصية زوجة «طايع»، التي تسانده طوال مشواره من الصعيد إلى القاهرة.



"طايع" بطولة عمرو يوسف ومحمد علي وصبا مبارك وسلوى محمد علي وهند عبدالحليم، تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.