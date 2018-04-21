أنصار «برشلونة» يهجمون على حافلات جماهير إشبيلية

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، مساء اليوم السبت، أن حافلات جماهير نادي إشبيلية، التي اتجهت للعاصمة مدريد لمؤازرة فريقها في نهائي كأس ملك إسبانيا، تعرضت لهجوم من أنصار برشلونة.



ونقلت الصحيفة، عن أحد مشجعي إشبيلية، قوله: "إن حافلات الجماهير تعرضت للرشق بعدة أشياء مختلفة أثناء توجهها لملعب (واندا متروبوليتانو)"، الذي يستضيف النهائي.



وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الحافلات تعرضت لأضرار بسيطة، بينما لم يُصب أي شخص بأذى، ولم تمنع هذه الحادثة الحافلات من استمرار سيرها نحو ملعب مباراة النهائي.