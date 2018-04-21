الثلاثاء.. 3 مفاجآت في حفل باند ساقية الصاوي

تنظم ساقية الصاوي، في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة مسرح النهر حفلة انطلاق الباند الخاص بها، حيث يلقي الشاعر عمرو قطامش مجموعة من قصائده الحلمنتيشية، إضافة إلى عروض موسيقية وأغان جديدة.



وأعلنت الساقية أنها ستقدم بالحفل 3 مفاجآت من العيار الطربي الثقيل سيقومون بالغناء احتفالًا بميلاد الباند وستعلن الساقية عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.



أما عن الشاعر عمرو قطامش فهو أحد الشعراء الساخرين وهو حاصل على بكالوريوس الجيولوجيا من كلية العلوم بجامعة حلوان 2010، وقد قام بكتابة البرنامج الإذاعي الكوميدي قطاميش رمضان لراديو 9090 2014 كما قام ببطولته أيضًا، وكتب كذلك البرنامج التلفزيوني الكوميدي "حلمنتيشي" إنتاج قناة النهار الفضائية عام 2011، وقدم لقناة البوادي برنامجه الكوميدي "شعراء ولكن ظرفاء" عام 2007.



وقام بكتابة وأداء كل من أغنية تتر المقدمة لمسلسل «الخطيئة» عام 2014، وتتر المقدمة لمسلسل "آدم والجميلة" عام 2013، وفيديو كليب "تمرد" سنة 2914 وفيديو كليب "أنا مش آسف" عام 2013، وفيديو كليب "رسالة إلى القادم" عام 2012، وقدم رباعيات شعرية يومية لجريدة الوطن سنة 2015 وتمت طباعتها، كما أنه اقتحم مجال الإخراج المسرحي وقدم أربع مسرحيات وقد فاز بجائزة "أراب جوت تالنت" الموسم الأول لعام 2011.