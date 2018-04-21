القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 10:41 م

اكتئاب الأمهات.. سبب غباء الأبناء

اكتئاب الأمهات..
إسلام جمال
dostor.org/2138053

 أكدت دراسة حديثة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأطفال الذين يكبرون مع أمهات مكتئبات أكثر عرضة لخفض معدل الذكاء، موضحة أن حوالي من 10 لـ25% من النساء يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، ما قد يؤخر نمو أطفالهن بشكل سليم.

وتشير معدلات الدراسة إلى أن معدلات الاكتئاب ترتفع في الولايات المتحدة بشكل أكبر من ذي قبل، ومن الممكن أن تساعد المكافحة والعلاج للاكتئاب المنخفض لدى الأمهات على الحد من عبء المرض العقلي للأجيال القادمة.

وكانت معدلات الذكاء بين أطفال الأمهات المصابات بالاكتئاب أقل بـ6% من الأطفال الآخرين، وتمتد من مرحلة الطفولة إلى سن المراهقة.

وأشار الباحثون، إلى أن سيدة واحدة من كل 10 نساء تعاني من الاكتئاب، الأمر الذي ربطه العلماء بذكاء أطفالهن، مؤكدين أن السبب وراء هذا غير واضح، حيث أشار البعض إلى أن التغيرات الهرمونية لدى الأمهات قد تؤثر على نمو الدماغ لأطفالهن.

ويعتبر اللعب والتفاعل محفزات رئيسية للتعلم والصلات العصبية مع تطور أدمغة الأطفال، وغالبًا ما تكون أمهاتهم هن أول من يمارسن اللعب، لكن واحدة من الأعراض المميزة للاكتئاب هي الشعور بالعزلة وعدم الاهتمام في الأنشطة الترفيهية لدى الأطفال.

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