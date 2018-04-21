القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
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السبت 21/أبريل/2018 - 10:38 م

منسق حملة فيروس C: فحص نصف مليون مواطن على نفقة الدولة

الدكتور يحيى الشاذلي
الدكتور يحيى الشاذلي
سارة سعودي
dostor.org/2138050

قال الدكتور يحيى الشاذلي، استشاري أمراض الكبد، المنسق العام لمبادرة الرئيس السيسي، للقضاء على فيروس سي 2020، إن وزارة الصحة تعالج المرضى المصابين بفيروس C من خلال القوافل الطبية الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية أولًا بأول وعلى نفقة الدولة.

وأضاف الشاذلي، لـ«الدستور»، أن وزارة الصحة فحصت قرابة نصف مليون مواطن خلال شهرين، وعالجت ما يقرب من 20 ألف مواطن آخرين.

وأوضح استشاري أمراض الكبد أن الوزارة توفر الأدوية أولًا بأول للمصابين بالفيروس من خلال عقد عدد من المناقصات مع الشركات المنتجة للعقار.

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