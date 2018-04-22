توريد 530 ألف عبوة من أدوية «فيروس سى» لوزارة الصحة

قال الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذي لشركة فارميد هيلث كير، إن شركات الأدوية التى رسيت عليها مناقصة وزارة الصحة لتوريد 530 ألف عبوة من أدوية فيروس سي ينتهون الآن من الإجراءات الخاصة بتوريدهم لوزارة الصحة، ومن المقرر أن تبدأ فى توريد الأدوية قريبًا.



وأضاف "مبروك"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، وجه بسرعة توريد الأدوية لعلاج المرضى المكتشفون من خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في 2020.



وأوضح أن شركات الأدوية اتفقت على توريد عقار "السوفوسبوفي " بسعر 430 جنيهًا للعبوة بتخفيض 5 جنيهات عن سعر المناقصة الماضية، لافتًا إلى أن شركات الدواء اتفقت على هذا السعر على الرغم من ارتفاع اسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج مساهمة منهم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي 2020.



وأوضحت أن عدد الشركات المشاركة في المناقصة العامة لأدوية "فيروس سي" بلغ 23 شركة دواء تقوم بالتوزيع من خلال 19 شركة موزعة بالجمهورية، لافتا إلى أن أخر مناقصة لوزارة الصحة، حددت سعر توريد عقار "السوفوسبوفير" لمراكز الكبد بسعر 435 جنيهًا.